Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb
Biznes
- 13 dekabr, 2025
- 12:50
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 13 milyard 233,4 milyon manat olub.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8,9 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 9 milyard 975,6 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,4 %-ini təşkil edib.
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 292 manatlıq və ya 2024-cü ilin eyni dövrüı ilə müqayisədə nominal ifadədə 175,4 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
Son xəbərlər
13:47
Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcəkİnfrastruktur
13:34
Foto
Regionlardan olan cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilibFərdi
13:33
Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçiribRegion
13:26
Naxçıvan və Cəbrayılda Azərbaycan–Türkiyə–Avropa enerji qovşağının yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıbEnergetika
13:06
Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
13:06
"Neftçi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun layihəsini bəyəndim"Futbol
13:05
Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilirHadisə
13:03
Avstriya dörd ölkə ilə sərhəd nəzarətini uzadacaqDigər ölkələr
13:01