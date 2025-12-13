WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb

    Biznes
    • 13 dekabr, 2025
    • 12:50
    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 13 milyard 233,4 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8,9 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 9 milyard 975,6 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,4 %-ini təşkil edib.

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 292 manatlıq və ya 2024-cü ilin eyni dövrüı ilə müqayisədə nominal ifadədə 175,4 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi ödənişli xidmətlər

