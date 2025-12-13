WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    İnfrastruktur
    • 13 dekabr, 2025
    • 13:47
    Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcək

    Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Xidmət hazırlıqlara başlayıb.

    Binanın layihələndirilməsi ilə bağlı müsabiqə keçirilir. Bu işlərin 105 min manata başa gələcəyi ehtimal edilir.

    Müsabiqədə iştirak haqqı 250 manat təşkil edir. İddiaçılar təkliflərini yanvarın 8-i, saat 18:00-a qədər Xidmətin yerləşdiyi Naxçıvan şəhəri, H. Əliyev prospekti, 06 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə yanvarın 8-i, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

