Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В Нахчыване построят новое здание для Госслужбы по антимонополии

    Инфраструктура
    • 13 декабря, 2025
    • 15:33
    В Нахчыване построят новое здание для Госслужбы по антимонополии

    В Нахчыване будет построено новое административное здание для Государственной службы по антимонополии и потребительскому рынку.

    Как сообщает Report, в рамках подготовительных работ объявлен конкурс по проектированию здания.

    Предполагается, что работы по проектированию обойдутся в 105 тыс. манатов.

    Плата за участие в конкурсе составляет 250 манатов. Претенденты могут предъявить свои предложения до 18:00 8 января по адресу: город Нахчыван, проспект Г. Алиева, 06, где расположена Служба.

    Рассмотрение предложений состоится 8 января в 18:00 по указанному адресу.

    Госслужба здание Нахчыван конкурс
    Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcək
    Elvis

    Последние новости

    16:05

    Джон Каул: С Лукашенко обсудили нормализацию отношений между Вашингтоном и Минском

    В регионе
    15:47

    Сумгайытский медцентр прокомментировал смерть 27-летней женщины - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:34

    Суд продлил на два месяца арест главы Арагацотнской епархии ААЦ

    В регионе
    15:33

    В Нахчыване построят новое здание для Госслужбы по антимонополии

    Инфраструктура
    15:18

    Под Пензой несколько вагонов сошли с рельсов

    В регионе
    15:15

    Азербайджан и "Nvidia" рассматривают совместные инициативы по внедрению технологий в стратегических сферах

    ИКТ
    15:07

    Эрдоган: Черное море не должно становиться ареной противостояния

    В регионе
    14:51

    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 9%

    Бизнес
    14:35
    Фото

    В Нидерландах прошло мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей