В Нахчыване построят новое здание для Госслужбы по антимонополии

В Нахчыване будет построено новое административное здание для Государственной службы по антимонополии и потребительскому рынку.

Как сообщает Report, в рамках подготовительных работ объявлен конкурс по проектированию здания.

Предполагается, что работы по проектированию обойдутся в 105 тыс. манатов.

Плата за участие в конкурсе составляет 250 манатов. Претенденты могут предъявить свои предложения до 18:00 8 января по адресу: город Нахчыван, проспект Г. Алиева, 06, где расположена Служба.

Рассмотрение предложений состоится 8 января в 18:00 по указанному адресу.