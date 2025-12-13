В Нахчыване построят новое здание для Госслужбы по антимонополии
Инфраструктура
- 13 декабря, 2025
- 15:33
В Нахчыване будет построено новое административное здание для Государственной службы по антимонополии и потребительскому рынку.
Как сообщает Report, в рамках подготовительных работ объявлен конкурс по проектированию здания.
Предполагается, что работы по проектированию обойдутся в 105 тыс. манатов.
Плата за участие в конкурсе составляет 250 манатов. Претенденты могут предъявить свои предложения до 18:00 8 января по адресу: город Нахчыван, проспект Г. Алиева, 06, где расположена Служба.
Рассмотрение предложений состоится 8 января в 18:00 по указанному адресу.
