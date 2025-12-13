Regionlardan olan cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib
Fərdi
- 13 dekabr, 2025
- 13:34
Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) və Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) birgə təşkilatçılığı ilə regionlardan olan yeniyetmə cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib.
Bu barədə "Report"a ACF-dən məlumat verilub.
Seminarın məqsədi idmançılar arasında təmiz və ədalətli idman dəyərlərinin təşviqi, dopinqin fəsadları barədə məlumatlılığın artırılması olub.
Tədbirdə beynəlxalq yarışlarda tətbiq olunan anti-dopinq qaydaları, bəzi dərman vasitələrinin tərkibində dopinq elementlərinin ola bilməsi, eləcə də dopinqlə mübarizədə həkim–idmançı–məşqçi əməkdaşlığının vacibliyi barədə ətraflı məlumat verilib.
Son xəbərlər
13:47
Naxçıvanda Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti üçün yeni inzibati bina tikiləcəkİnfrastruktur
13:34
Foto
Regionlardan olan cüdoçular üçün anti-dopinq mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilibFərdi
13:33
Rusiya bu gecə Ukraynaya son dövrlərin ən genişmiqyaslı hücumunu həyata keçiribRegion
13:26
Naxçıvan və Cəbrayılda Azərbaycan–Türkiyə–Avropa enerji qovşağının yaradılması ilə bağlı işlərə başlanılıbEnergetika
13:06
Bazar gününün hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
13:06
"Neftçi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun layihəsini bəyəndim"Futbol
13:05
Sumqayıtda 27 yaşlı qadının abortdan sonra öldüyü iddia edilirHadisə
13:03
Avstriya dörd ölkə ilə sərhəd nəzarətini uzadacaqDigər ölkələr
13:01