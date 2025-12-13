Suriyada toyda qumbaraların partladılması nəticəsində onlarla insan yaralanıb
Digər ölkələr
- 13 dekabr, 2025
- 01:45
Suriyanın cənubundakı Deraa əyalətinin Abidin kəndində toyda əl qumbarasının partladılması nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla azı 33 nəfər yaralanıb.
"Report" bu barədə SANA agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, naməlum şəxslər toyun keçirildiyi yerə iki əl qumbarası atıblar, nəticədə bir neçə iştirakçı yaralanıb.
Agentlik yerli məmura istinadən bildirib ki, ayağı amputasiya edilməli olan bir nəfər istisna olmaqla, yaralıların xəsarətləri yüngül və orta dərəcəlidir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
01:45
Suriyada toyda qumbaraların partladılması nəticəsində onlarla insan yaralanıbDigər ölkələr
01:25
ABŞ Braziliya Ali Məhkəməsinin hakiminə qarşı sanksiyaları ləğv edibDigər ölkələr
00:49
Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaqDigər ölkələr
00:31
Foto
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Polad camaatı kənddə 16-cı əsrin əvvəllərindən yaşayırDaxili siyasət
00:14
Tramp: Tailand və Kambocanın liderləri döyüşləri dayandırmağa razılaşıblarDigər ölkələr
23:58
Putin İraq Prezidentini Rusiyaya dəvət edibDigər ölkələr
23:43
Türkiyə SAFE proqramında Aİ üzvləri ilə birgə iştirak edə bilərDigər ölkələr
23:23
Foto
Bakıda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirə gecəsi keçirilibDaxili siyasət
23:20
Foto