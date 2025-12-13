İndoneziyada sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 13 dekabr, 2025
- 12:02
İndoneziyanın Sumatra adasında sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi İndoneziyanın Təbii Fəlakətlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli Agentliyinə istinadən məlumat yayıb.
Həmçinin, 218 nəfər itkin düşüb.
