Число погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии возросло до 1 тыс. человек

На индонезийском острове Суматра число погибших в результате наводнений и оползней возросло до 1 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Кроме того, 218 человек числятся пропавшими без вести.