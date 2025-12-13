Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Число погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии возросло до 1 тыс. человек

    • 13 декабря, 2025
    • 11:49
    На индонезийском острове Суматра число погибших в результате наводнений и оползней возросло до 1 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

    Кроме того, 218 человек числятся пропавшими без вести.

    İndoneziyada sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıb
    Лента новостей