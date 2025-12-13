Число погибших из-за наводнений и оползней в Индонезии возросло до 1 тыс. человек
- 13 декабря, 2025
- 11:49
На индонезийском острове Суматра число погибших в результате наводнений и оползней возросло до 1 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
Кроме того, 218 человек числятся пропавшими без вести.
