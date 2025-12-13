Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    WSJ: США захватили судно, следовавшее из Китая в Ирана

    13 декабря, 2025
    04:21
    WSJ: США захватили судно, следовавшее из Китая в Ирана

    Подразделение специального назначения США пресекло в ноябре попытку доставки груза через Индийский океан, задержав судно, следовавшее из китайских портов в Иран.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

    По их данным, в ходе операции был изъят груз, который, по утверждению американской стороны, предназначался для применения в военно-промышленном комплексе Ирана, включая разработку ракетных систем.

    Американские спецподразделения, осуществившие высадку на судно в акватории Индийского океана на удалении нескольких сотен миль от побережья Шри-Ланки, после проведения процедуры изъятия груза разрешили судну продолжить движение.

    Согласно дополнительным сведениям, американские спецслужбы получили разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что указанный груз предназначался иранским организациям, занимающимся закупкой компонентов для ракетно-космической отрасли.

    Лента новостей