WSJ: ABŞ Çindən İrana gedən gəmini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 05:14
    Noyabrda ABŞ-nin xüsusi təyinatlı qüvvələri Hind okeanından yük daşımaq cəhdinin qarşısını alaraq Çin limanlarından İrana gedən gəmini saxlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Wall Street Journal" (WSJ) ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Onların sözlərinə görə, əməliyyat zamanı raket sistemlərinin hazırlanması da daxil olmaqla, İranın hərbi-sənaye kompleksində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yük ələ keçirilib.

    Şri-Lanka sahillərindən bir neçə yüz mil aralıda Hind okeanında gəmiyə minən ABŞ-nin xüsusi təyinatlı qüvvələri yükü ələ keçirdikdən sonra gəminin səyahətinə davam etməsinə icazə verib.

    Əlavə məlumata görə, ABŞ kəşfiyyat orqanları yükün raket və kosmik sənayesi üçün komponentlərin alınması ilə məşğul olan İran təşkilatları üçün nəzərdə tutulduğunu göstərən kəşfiyyat məlumatları alıblar.

