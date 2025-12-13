WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    SOCAR Qırğızıstan ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 13 dekabr, 2025
    • 10:33
    SOCAR Qırğızıstan ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan və Qırğızıstan enerji və sənaye sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) istinadən xəbər verir.

    Azərbaycan ilə Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və humanitar əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclası çərçivəsində SOCAR-ın vitse-prezidenti Anar Məmmədov ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakıt Torobayev arasında görüş keçirilib.

    Görüşdə "SOCAR Downstream" şirkətinin nümayəndələri, Qırğızıstan hökumət və dövlət qurumlarının üzvləri, eləcə də biznes strukturlarının təmsilçiləri iştirak ediblər.

    "Müzakirələr zamanı enerji, sənaye, nəqliyyat və digər prioritet sahələr üzrə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Qırğızıstan SOCAR

    Son xəbərlər

    11:07

    Gəncədə qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb

    Hadisə
    11:01

    Belarusun Milli Kitabxanası Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb

    Xarici siyasət
    11:01

    "Çelsi" Portuqaliya klubunun futbolçusunu heyətinə qata bilər

    Futbol
    11:01
    Foto

    Azərbaycan gömrükçüləri mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlayıb

    Hadisə
    10:54
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    10:42

    Ötən gün işğaldan azad olunan bölgələrdə silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    10:39

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    10:38

    "Laçın" tankeri ilə 225 mindən çox ton neft və neft məhsulları daşınıb

    İnfrastruktur
    10:33
    Foto

    SOCAR Qırğızıstan ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti