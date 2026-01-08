İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Energetika
    • 08 yanvar, 2026
    • 23:15
    Yasamal rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq

    Sabah Bakının Yasamal rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.

    Belə ki, təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar Yasamal rayonunun M.Şərifzadə, A.Abbasov, X.Mustafayev, H.Zərdabi, X.Dadaşov, V.Əliyev, Z.Kərimov, N.Hikmət və 7-ci ,8-ci, 9-cu Sallaqxana küçələrinin qaz təchizatında yanvarın 9-da saat 10:00-dan etibarən müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi Yasamal rayonu qaz təchizatı

    Yasamal rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq

