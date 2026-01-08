Yasamal rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 08 yanvar, 2026
- 23:15
Sabah Bakının Yasamal rayonunun bir hissəsində qaz olmayacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.
Belə ki, təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar Yasamal rayonunun M.Şərifzadə, A.Abbasov, X.Mustafayev, H.Zərdabi, X.Dadaşov, V.Əliyev, Z.Kərimov, N.Hikmət və 7-ci ,8-ci, 9-cu Sallaqxana küçələrinin qaz təchizatında yanvarın 9-da saat 10:00-dan etibarən müvəqqəti fasilə yaranacaq.
