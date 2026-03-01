Laricani: İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil
Region
- 01 mart, 2026
- 17:42
İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X"dəki hesabında yazıb.
"Lakin ölkələrinizdə yerləşən bazalar bizə qarşı istifadə edilərsə və əgər ABŞ bu qüvvələrə arxalanaraq bölgədə əməliyyatlar keçirərsə, biz bu bazalara zərbələr endirəcəyik" , - o qeyd edib.
Onun fikrincə, əgər hansısa ölkədə Ağ Evin hərbi bazası varsa, həmin ərazi də ABŞ-yə məxsusdur.
إلى دولِ المنطقة: لسنا بصدد الاعتداء عليكم. لكن حين تُستَخدَم القواعدُ الموجودة في بلدكم ضدّنا، وحين تُنفِّذ الولاياتُ المتحدة عملياتٍ في المنطقة اعتمادًا على قواتها هذه، فإننا سنستهدف تلك القواعد. فهذه القواعد ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرضٌ أمريكية.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026
