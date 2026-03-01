İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Laricani: İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 17:42
    Laricani: İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil

    İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani "X"dəki hesabında yazıb.

    "Lakin ölkələrinizdə yerləşən bazalar bizə qarşı istifadə edilərsə və əgər ABŞ bu qüvvələrə arxalanaraq bölgədə əməliyyatlar keçirərsə, biz bu bazalara zərbələr endirəcəyik" , - o qeyd edib.

    Onun fikrincə, əgər hansısa ölkədə Ağ Evin hərbi bazası varsa, həmin ərazi də ABŞ-yə məxsusdur.

    Əli Laricani İran ABŞ-nin hərbi bazası
    Larijani: Iran has no intention to attack regional countries

