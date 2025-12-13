SOCAR обсудила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетической и промышленной сферах.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), встреча состоялась в рамках 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызской Республикой.

Обсуждения прошли на встрече вице-президента SOCAR Анара Мамедова с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым.

В обсуждении приняли участие представители компании "SOCAR Downstream", члены правительственных и государственных органов Кыргызстана, а также представители бизнес-структур.

"В ходе дискуссий были рассмотрены возможности сотрудничества в энергетике, промышленности, транспорте и других приоритетных сферах, а также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.