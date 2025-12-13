Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    SOCAR обсудила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

    Энергетика
    • 13 декабря, 2025
    • 12:31
    SOCAR обсудила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетической и промышленной сферах.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), встреча состоялась в рамках 6-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызской Республикой.

    Обсуждения прошли на встрече вице-президента SOCAR Анара Мамедова с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым.

    В обсуждении приняли участие представители компании "SOCAR Downstream", члены правительственных и государственных органов Кыргызстана, а также представители бизнес-структур.

    "В ходе дискуссий были рассмотрены возможности сотрудничества в энергетике, промышленности, транспорте и других приоритетных сферах, а также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

    Азербайджан Кыргызстан SOCAR
    Фото
    SOCAR Qırğızıstan ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    13:12

    Зеленский: ВС РФ применили более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

    В регионе
    13:00

    На Абшероне в результате поражения током погиб сотрудник "Азеришыг"

    Происшествия
    12:47

    Австрия продлит пограничный контроль с четырьмя странами

    Другие страны
    12:42

    В США оценена роль Азербайджана в выходе его нефтегазовых ресурсов на международные рынки

    Энергетика
    12:31
    Фото

    SOCAR обсудила возможности сотрудничества с Кыргызстаном

    Энергетика
    12:27

    СК Армении возбудил уголовное дело по факту самоубийства военнослужащего

    В регионе
    12:26

    Азербайджан обсудил с "Meta" сотрудничество в области цифрового управления и внедрения инновационных решений

    ИКТ
    12:22

    Сийярто: В Венгрии начались работы по укладке арматуры для АЭС "Пакш-2"

    Другие страны
    12:20

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    Лента новостей