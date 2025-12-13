"Laçın" tankeri ilə 225 mindən çox ton neft və neft məhsulları daşınıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-yə (ASCO) məxsus "Laçın" tankeri ilə 6 il ərzində 225 min 304, 297 ton neft və neft məhsulları daşınıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Tanker bu müddət ərzində müxtəlif limanlara ümumilikdə 36 səfər həyata keçirib.

    Son bir ildə isə gəmi 48 min 958,323 ton yükü təyinat limanına çatdırıb.

    "Laçın" tankeri ümumi tutumu 9 190 kubmetr olan altı yük tankına malikdir. Gəminin dedveyti dənizdə 7 884 ton, çayda 5 455 ton təşkil edir. Uzunluğu 141 metr, eni 16,9 metr olan tanker saatda 10 dəniz düyünü sürətlə hərəkət edir.

    Qurum xatırladıb ki, ASCO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda inşa olunan tankerin istismara verilməsi mərasimi 13 dekabr 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə baş tutub.

    ASCO tanker Laçın

