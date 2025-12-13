WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    • 13 dekabr, 2025
    • 10:54
    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb

    Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Bəzi dağlıq ərazilərdə sulu qar və qar yağır, duman müşahidə olunur.

    Qarın hündürlüyü Ordubad rayonun yüksək dağlıq ərazilərində (3000 m) 25, Parağaçaq Qar Uçqunu Stansiyasında 5, Şahbuz rayonunun Kükü və Biçənək kəndlərində isə 1 sm qeydə alınıb.

    Ordubad Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    11:07

    Gəncədə qaldırıcının qırılması nəticəsində üzərinə avtomobil düşən şəxs ölüb

    Hadisə
    11:01

    Belarusun Milli Kitabxanası Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb

    Xarici siyasət
    11:01

    "Çelsi" Portuqaliya klubunun futbolçusunu heyətinə qata bilər

    Futbol
    11:01
    Foto

    Azərbaycan gömrükçüləri mobil telefonda gizlədilmiş qızıl külçələr aşkarlayıb

    Hadisə
    10:54
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 25 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    10:42

    Ötən gün işğaldan azad olunan bölgələrdə silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    10:39

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    10:38

    "Laçın" tankeri ilə 225 mindən çox ton neft və neft məhsulları daşınıb

    İnfrastruktur
    10:33
    Foto

    SOCAR Qırğızıstan ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti