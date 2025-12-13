Доход Euroclear от заморозки российских активов составил около €16 млрд

Бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года аккумулировал приблизительно 16 миллиардов евро доходов от находящихся в удержании российских активов.

Как передает Report, такие цифры приводят российские СМИ на основании данных финорганизации.

В 2022 года организация получила приблизительно 821 миллион евро от подвергшихся санкциям активов Центробанка и частных российских инвесторов; годом позже эта сумма возросла до 4,4 миллиарда евро, а в 2024 году и вовсе достигла 6,9 миллиарда евро.

За девять месяцев текущего года доход Euroclear составил 3,9 миллиарда евро.

Согласно анализу, основная доля поступлений была обеспечена замороженными активами Банка России, которые стали учитываться обособленно лишь с прошлого года. С того момента их совокупный объем достиг 8,9 миллиарда евро. Еще порядка 4 миллиардов могли потенциально относиться к полученным доходам в период 2022–2023 годов.

Напомним, что Европейский союз накануне бессрочно заблокировал замороженные активы РФ.