Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Доход Euroclear от заморозки российских активов составил около €16 млрд

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 07:23
    Доход Euroclear от заморозки российских активов составил около €16 млрд

    Бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года аккумулировал приблизительно 16 миллиардов евро доходов от находящихся в удержании российских активов.

    Как передает Report, такие цифры приводят российские СМИ на основании данных финорганизации.

    В 2022 года организация получила приблизительно 821 миллион евро от подвергшихся санкциям активов Центробанка и частных российских инвесторов; годом позже эта сумма возросла до 4,4 миллиарда евро, а в 2024 году и вовсе достигла 6,9 миллиарда евро.

    За девять месяцев текущего года доход Euroclear составил 3,9 миллиарда евро.

    Согласно анализу, основная доля поступлений была обеспечена замороженными активами Банка России, которые стали учитываться обособленно лишь с прошлого года. С того момента их совокупный объем достиг 8,9 миллиарда евро. Еще порядка 4 миллиардов могли потенциально относиться к полученным доходам в период 2022–2023 годов.

    Напомним, что Европейский союз накануне бессрочно заблокировал замороженные активы РФ.

    замороженные активы Россия Euroclear
    "Euroclear" Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən təxminən 16 milyard avro qazanıb
    Elvis

    Последние новости

    08:28

    В Лейпциге из-за птичьего гриппа уничтожили всех пеликанов в зоопарке

    Другие страны
    08:05

    Японский автогигант может нарастить импорт своих авто из США

    Другие страны
    07:37

    Нападающий турецкого "Галатасарая" Икарди может перейти в "Милан"

    Футбол
    07:23

    Доход Euroclear от заморозки российских активов составил около €16 млрд

    Другие страны
    06:51

    Ракета Kuaizhou-11 вывела на орбиту два китайских спутника

    Другие страны
    06:14

    УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

    Футбол
    05:46

    Трамп допустил удары по наркокартелям не только в Венесуэле

    Другие страны
    05:08

    Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

    Другие страны
    04:39

    В Одессе после атаки РФ возникли перебои со светом и водой

    Другие страны
    Лента новостей