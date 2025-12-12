Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 23:37
Совет Евросоюза принял решение блокировать активы России "до завершения войны и выплат компенсации Украине".
Как передает Report, об этом в соцсети X написал глава Евросовета Антониу Кошта.
Он подчеркнул, что "на саммите в октябре (23 октября - ред.) лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы" до завершения российско-украинской войны и "полной компенсации причиненного ущерба".
"Сегодня мы выполнили это обещание", - написал Кошта.
Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что Совет ЕС утвердил "бессрочную заморозку российских активов".
Последние новости
23:45
Фото
В Баку состоялся вечер памяти общенационального лидера Гейдара АлиеваВнутренняя политика
23:37
Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"Другие страны
23:26
Фото
В Латвии почтили память Гейдара АлиеваВнешняя политика
23:03
В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту ОдессыВ регионе
22:53
Фото
Четверо азербайджанских боксеров вышли в 1/4 финала чемпионата ЕвропыИндивидуальные
22:48
Фото
Варшава рассчитывает на развитие сотрудничества с БакуВнешняя политика
22:36
Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действияДругие страны
22:13
Фото
В Марнеули почтили память великого лидера Гейдара АлиеваВ регионе
21:56