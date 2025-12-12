Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 23:37
    Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до выплаты компенсаций Украине

    Совет Евросоюза принял решение блокировать активы России "до завершения войны и выплат компенсации Украине".

    Как передает Report, об этом в соцсети X написал глава Евросовета Антониу Кошта.

    Он подчеркнул, что "на саммите в октябре (23 октября - ред.) лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы" до завершения российско-украинской войны и "полной компенсации причиненного ущерба".

    "Сегодня мы выполнили это обещание", - написал Кошта.

    Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что Совет ЕС утвердил "бессрочную заморозку российских активов".

    Антониу Кошта Евросоюз замороженные активы
    Elvis

