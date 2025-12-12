Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"

Совет Евросоюза принял решение блокировать активы России "до завершения войны и выплат компенсации Украине".

Как передает Report, об этом в соцсети X написал глава Евросовета Антониу Кошта.

Он подчеркнул, что "на саммите в октябре (23 октября - ред.) лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы" до завершения российско-украинской войны и "полной компенсации причиненного ущерба".

"Сегодня мы выполнили это обещание", - написал Кошта.

Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что Совет ЕС утвердил "бессрочную заморозку российских активов".