В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

В Министерстве иностранных дел (МИД) Турции отреагировали на ракетный удар России по турецкому грузовому судну в порту Черноморск Одессы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что российско-украинская война ставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море.

"Ущерб, нанесенный судну под иностранным флагом, принадлежащему турецкой компании, в результате сегодняшней (12 декабря) атаки на украинский порт Черноморск, подтверждает обоснованность наших ранее выраженных опасений относительно морской безопасности и свободы судоходства, поскольку продолжающаяся война в нашем регионе распространяется на Черное море.

Согласно предварительным сообщениям, экипаж и водители грузовиков, находившиеся на борту судна, эвакуируются, и в результате атаки никто из граждан Турции не пострадал. Наше Генеральное консульство в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку нашим гражданам.

В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и о прекращении сторонами нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру во избежание эскалации", - отметили в МИД.

Напомним, что ранее грузовое судно турецкой компании подверглось ракетному удару России в порту Черноморск Одесской области Украины.