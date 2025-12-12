Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 23:03
    В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

    В Министерстве иностранных дел (МИД) Турции отреагировали на ракетный удар России по турецкому грузовому судну в порту Черноморск Одессы.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Там подчеркнули, что российско-украинская война ставит под угрозу безопасность судоходства в Черном море.

    "Ущерб, нанесенный судну под иностранным флагом, принадлежащему турецкой компании, в результате сегодняшней (12 декабря) атаки на украинский порт Черноморск, подтверждает обоснованность наших ранее выраженных опасений относительно морской безопасности и свободы судоходства, поскольку продолжающаяся война в нашем регионе распространяется на Черное море.

    Согласно предварительным сообщениям, экипаж и водители грузовиков, находившиеся на борту судна, эвакуируются, и в результате атаки никто из граждан Турции не пострадал. Наше Генеральное консульство в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку нашим гражданам.

    В связи с этим мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и о прекращении сторонами нападений на энергетическую и портовую инфраструктуру во избежание эскалации", - отметили в МИД.

    Напомним, что ранее грузовое судно турецкой компании подверглось ракетному удару России в порту Черноморск Одесской области Украины.

    МИД Турции российско-украинская война Атака на танкер
    Türkiyə gəmisinin Odessa limanında Rusiyanın hücumuna məruz qalmasına münasibət bildirib
    Elvis

    Последние новости

    23:26
    Фото

    В Латвии почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    23:03

    В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

    В регионе
    22:53
    Фото

    Четверо азербайджанских боксеров вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

    Индивидуальные
    22:48
    Фото

    Варшава рассчитывает на развитие сотрудничества с Баку

    Внешняя политика
    22:36

    Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

    Другие страны
    22:13
    Фото

    В Марнеули почтили память великого лидера Гейдара Алиева

    В регионе
    21:56

    ЕС принял решение о бессрочном блокировании замороженных активов РФ

    Другие страны
    21:45

    В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    21:39
    Фото

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна продолжился изучением документов

    Происшествия
    Лента новостей