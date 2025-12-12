WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Region
    12 dekabr, 2025
    22:52
    Türkiyə gəmisinin Odessa limanında Rusiyanın hücumuna məruz qalmasına münasibət bildirib

    Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Odessanın Çernomorsk limanında bu ölkəyə aid yükdaşıma gəmisinin Rusiyanın raket hücmuna məruz qalmasına münasibət bildirib.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, nazirlik Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Qara dənizin təhlükəsizliyini risk altında qoyduğu vurğulayıb.

    "Bununla da əvvəlki narahatlıqlarımız bir daha təsdiqini tapıb. İlk məlumata görə, gəminin şəxsi heyəti və TIR sürücüləri təxliyə edilib. Vətəndaşlarımız arasında zərərçəkən yoxdur. Odessadakı Baş Konsulluğumuz vəziyyəti nəzarətdə saxlayır. Bu hücumdan sonra Rusiya-Ukrayna savaşının sona çatdırılmasının əhəmiyyətli olduğunu bir daha vurğulayır, Qara dənizdə təhlükəsizliyi təmin etmək, enerji və limanlara hücumların qarşısını almaq üçün mexanizmin hazırlanmasına ehtiyac olduğunu xatırladırıq".

