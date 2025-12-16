WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:17
    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən 110/35/10 kV-luq "Masazır" yarımstansiyasında 10 kV-luq bölmədə təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan saat 14:00-dək Masazır qəsəbəsi Əliağa Vahid, Qaçaq Nəbi, Z. A. Tağıyev, Məhəmmədəmin Rəsulzadə, Nizami, Füzuli küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    “Azərişıq” ASC Masazır işıq

    Son xəbərlər

    09:19

    İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıb

    Region
    09:17

    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:10

    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Berlində "Alba" ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2025)

    Maliyyə
    09:01

    Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)

    Maliyyə
    08:52

    Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdur

    Digər ölkələr
    08:41

    Tovuzda erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    08:30

    Kamboca ilə münaqişədə 17 Tailand hərbçisi həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti