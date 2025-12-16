В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

Сегодня в отдельных частях поселка Масазыр Абшеронского района ожидаются перебои в подаче электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ на энергораспределительной инфраструктуре.

Как сообщили в ОАО "Азеришыг", работы будут проведены на подстанции "Масазыр" 110/35/10 кВ, расположенной на территории Управления по снабжению и продаже электроэнергии Абшеронского района (RETSI).

В этой связи с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Алиаги Вахида, Гачаг Наби, З. А. Тагиева, Мамедамина Расулзаде, Низами, Физули поселка Масазыр.

С завершением ремонтных работ улучшится качество энергоснабжения указанных территорий.