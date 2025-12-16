Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 09:28
    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Сегодня в отдельных частях поселка Масазыр Абшеронского района ожидаются перебои в подаче электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ на энергораспределительной инфраструктуре.

    Как сообщили в ОАО "Азеришыг", работы будут проведены на подстанции "Масазыр" 110/35/10 кВ, расположенной на территории Управления по снабжению и продаже электроэнергии Абшеронского района (RETSI).

    В этой связи с 10:00 до 14:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Алиаги Вахида, Гачаг Наби, З. А. Тагиева, Мамедамина Расулзаде, Низами, Физули поселка Масазыр.

    С завершением ремонтных работ улучшится качество энергоснабжения указанных территорий.

    энергоснабжение Масазыр перебои с электричеством "Азеришыг"
    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Последние новости

    09:56

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:52

    Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районах

    Внутренняя политика
    09:40

    Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза Мехтиева

    Внутренняя политика
    09:34

    ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

    В регионе
    09:28

    В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабжении

    Энергетика
    09:26

    Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в Берлине

    Командные
    09:23

    Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником

    Внешняя политика
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)

    Финансы
    09:06

    МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей