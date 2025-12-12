Türkiyə gəmisi Odessada Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    • 12 dekabr, 2025
    • 20:14
    Türkiyə şirkətinə məxsus yükdaşıma gəmisi Odessanın Çernomorsk limanında Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb.

    Bu barədə "Report"un Şərqi Avropa bürosuna İvano-Frankovsk vilayətindəki Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Mətləb Nəcəfov məlumat verib.

    "CENK RORO" gəmisinin yükdaşıma avtomobilləri daşıdığı bildirilib. Hücum zamanı Azərbaycan qeydiyyatı olan 10-dək avtomobildaşıyan texnikanın da hədəfə alındığı ehtimal olunur.

    Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilməyib.

    Turkish ship subjected to Russian missile strike at Odesa port

