Türkiyə gəmisi Odessada Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 20:14
Türkiyə şirkətinə məxsus yükdaşıma gəmisi Odessanın Çernomorsk limanında Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb.
Bu barədə "Report"un Şərqi Avropa bürosuna İvano-Frankovsk vilayətindəki Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Mətləb Nəcəfov məlumat verib.
"CENK RORO" gəmisinin yükdaşıma avtomobilləri daşıdığı bildirilib. Hücum zamanı Azərbaycan qeydiyyatı olan 10-dək avtomobildaşıyan texnikanın da hədəfə alındığı ehtimal olunur.
Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilməyib.
Türkiyə gəmisi Odessada Rusiyanın raket hücumuna məruz qalıb
