Судно турецкой компании подверглось ракетному удару РФ в порту Одессы

Грузовое судно турецкой компании подверглось ракетному удару России в порту Черноморск Одесской области.

Об этом восточно-европейскому бюро Report сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Матлаб Наджафов.

По его словам, атаке подверглось судно CENK RORO, перевозившее грузовые автомобили. Во время удара могли быть повреждены до десяти единиц автотранспортной техники, зарегистрированной в Азербайджане.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.