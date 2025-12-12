Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Судно турецкой компании подверглось ракетному удару РФ в порту Одессы

    • 12 декабря, 2025
    • 19:58
    Грузовое судно турецкой компании подверглось ракетному удару России в порту Черноморск Одесской области.

    Об этом восточно-европейскому бюро Report сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Ивано-Франковской области Матлаб Наджафов.

    По его словам, атаке подверглось судно CENK RORO, перевозившее грузовые автомобили. Во время удара могли быть повреждены до десяти единиц автотранспортной техники, зарегистрированной в Азербайджане.

    Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

