При взрыве в кафе в Карагандинской области Казахстана погибли два человека

Взрыв газового баллона, переросший в пожар в одном из кафе поселка Мойынты Шетского района Карагандинской области Казахстана, унес жизни двух человек, еще 11 пострадали.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

"По уточненным данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Спасатели полностью потушили пожар на площади 300 квадратных метров.

Согласно предварительной версии МЧС, газовый баллон взорвался из-за нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов.