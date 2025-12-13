При взрыве в кафе в Карагандинской области Казахстана погибли два человека

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    • 13 декабря, 2025
    • 08:44
    Взрыв газового баллона, переросший в пожар в одном из кафе поселка Мойынты Шетского района Карагандинской области Казахстана, унес жизни двух человек, еще 11 пострадали.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

    "По уточненным данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

    Спасатели полностью потушили пожар на площади 300 квадратных метров.

    Согласно предварительной версии МЧС, газовый баллон взорвался из-за нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов.

    Лента новостей