При взрыве в кафе в Карагандинской области Казахстана погибли два человека
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 08:44
Взрыв газового баллона, переросший в пожар в одном из кафе поселка Мойынты Шетского района Карагандинской области Казахстана, унес жизни двух человек, еще 11 пострадали.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
"По уточненным данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Спасатели полностью потушили пожар на площади 300 квадратных метров.
Согласно предварительной версии МЧС, газовый баллон взорвался из-за нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов.
