В Лейпциге из-за птичьего гриппа уничтожили всех пеликанов в зоопарке

Лейпцигский зоопарк был вынужден уничтожить всех своих пеликанов после вспышки птичьего гриппа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bild.

Согласно информации, вирус сначала унес жизнь одного кудрявого пеликана, затем заболела еще одна птица. Ветеринарная служба приняла решение об эвтаназии оставшихся особей, чтобы предотвратить распространение болезни среди других обитателей зоопарка.

По словам директора Йорга Юнхольда, такие меры были необходимы для защиты остальных животных. Всего на этой неделе были протестированы 350 обитателей зоопарка, все результаты оказались отрицательными.

Организация Peta призвала руководство зоопарка полностью прекратить содержание птиц вместо их разведения в будущем.

Ранее сообщалось, что в борьбе с распространением птичьего гриппа в Германии забито более 500 тысяч голов домашней птицы. С начала сентября была зарегистрирована 31 вспышка заболевания на птицеводческих предприятиях.