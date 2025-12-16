İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıb
Region
- 16 dekabr, 2025
- 09:19
İranda İsfahan-Nətənz istiqamətində hərəkət edən avtobusun aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
İsfahan əyalətinin fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə baş direktoru Mənsur Şüşəfuruşin bildirib ki, hadisə yerinə polis əməkdaşları, xilasedicilər cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:26
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcəkKomanda
09:19
İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıbRegion
09:17
Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:10
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Berlində "Alba" ilə qarşılaşacaqKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2025)Maliyyə
09:01
Azərbaycan XİN Qazaxıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.12.2025)Maliyyə
08:52
Avstraliya polisinin hücumçuların terrorçularla əlaqəli olmalarına dair heç bir dəlili yoxdurDigər ölkələr
08:41