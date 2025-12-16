İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:19
    İranda İsfahan-Nətənz istiqamətində hərəkət edən avtobusun aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    İsfahan əyalətinin fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə baş direktoru Mənsur Şüşəfuruşin bildirib ki, hadisə yerinə polis əməkdaşları, xilasedicilər cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

