ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения
В регионе
- 16 декабря, 2025
- 09:34
В Иране в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе Исфахан-Натанз погибли 13 человек, еще 11 получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Иранского Красного Полумесяца Моджтаб Халиди.
Согласно информации, после оказания первой помощи на месте происшествия медицинские бригады доставили пострадавших в ближайшие больницы на машинах скорой помощи.
