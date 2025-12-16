ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

В Иране в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе Исфахан-Натанз погибли 13 человек, еще 11 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Иранского Красного Полумесяца Моджтаб Халиди.

Согласно информации, после оказания первой помощи на месте происшествия медицинские бригады доставили пострадавших в ближайшие больницы на машинах скорой помощи.