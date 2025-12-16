Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 09:34
    ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили ранения

    В Иране в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе Исфахан-Натанз погибли 13 человек, еще 11 получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь Иранского Красного Полумесяца Моджтаб Халиди.

    Согласно информации, после оказания первой помощи на месте происшествия медицинские бригады доставили пострадавших в ближайшие больницы на машинах скорой помощи.

    İranda avtobus aşıb, 13 nəfər ölüb, 11-i xəsarət alıb
    13 killed after bus overturns on Isfahan–Natanz route in Iran

