Глава TƏBİB: Коррупционные правонарушения в сфере медицины сократились на четверть
Здоровье
- 19 декабря, 2025
- 13:46
Коррупционные правонарушения в сфере медицины сократились в этом году на 24,2 %.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по итогам года.
По его словам, в период с 1 января по 30 ноября текущего года поступило 392 обращения о коррупционных правонарушениях в медучреждениях. Из них 26 факта нашли свое подтверждение (7%), 36 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.
"За аналогичный период 2024 года поступило 517 обращений о коррупционных правонарушениях, из которых подтвердились 23 (4%), 33 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавил он.
