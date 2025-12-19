Глава TƏBİB: Коррупционные правонарушения в сфере медицины сократились на четверть

Коррупционные правонарушения в сфере медицины сократились в этом году на 24,2 %.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по итогам года.

По его словам, в период с 1 января по 30 ноября текущего года поступило 392 обращения о коррупционных правонарушениях в медучреждениях. Из них 26 факта нашли свое подтверждение (7%), 36 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

"За аналогичный период 2024 года поступило 517 обращений о коррупционных правонарушениях, из которых подтвердились 23 (4%), 33 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавил он.