İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:22
    TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb

    Bu il tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb.

    "Report" xəbər verirki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə deyib:

    Onun sözlərinə görə, bu ilin ötən dövrü ərzində (1 yanvar-30 noyabr) 392 korrupsiya hüquqpozmaları barədə müraciət daxil olub:

    "Bunlardan 26-sı təsdiqini tapıb (7%), 36 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. 2024-cü ilin anoloji dövrü üzrə 517 korrupsiya hüquqpozmaları barədə müraciət daxil olub, bunlardan 23-ü təsdiqini tapıb (4%), 33 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilib".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov Korrupsiya
    Глава TƏBİB: Коррупционные правонарушения в сфере медицины сократились на четверть

    Son xəbərlər

    14:02

    Azərbaycan yanacağı daşıyan dəmir yolu qatarı Ermənistan-Gürcüstan sərhədini keçir

    Energetika
    14:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    14:00

    Azərbaycan klubuna texniki məğlubiyyət verilib

    Futbol
    13:53

    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Sağlamlıq
    13:52

    Gürcü professor: Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana yola salınması sülh prosesinin real nəticəsidir

    Region
    13:48

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" - "Qarabağ" matçı ilə bağlı cəzaları açıqlayıb

    Futbol
    13:47
    Foto

    Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli İzləmə Sistemi hazırlanacaq

    İKT
    13:47

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    13:40

    Azərbaycanın tanınmış güləşçisi: "Arzum budur ki, tələbələrim olimpiya medalı qazansınlar"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti