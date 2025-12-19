TƏBİB rəhbəri: Tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb
Sağlamlıq
- 19 dekabr, 2025
- 13:22
Bu il tibb sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları 24,2 % azalıb.
"Report" xəbər verirki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə deyib:
Onun sözlərinə görə, bu ilin ötən dövrü ərzində (1 yanvar-30 noyabr) 392 korrupsiya hüquqpozmaları barədə müraciət daxil olub:
"Bunlardan 26-sı təsdiqini tapıb (7%), 36 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. 2024-cü ilin anoloji dövrü üzrə 517 korrupsiya hüquqpozmaları barədə müraciət daxil olub, bunlardan 23-ü təsdiqini tapıb (4%), 33 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilib".
