В TƏBİB сообщили о снижении детской смертности в Азербайджане на 30%

В подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях с начала года зафиксировано 22 случая материнской смертности.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, выступая на брифинге, посвященном итогам года и планам на перспективу.

По его словам, еще 101 критически тяжелый случай благодаря усилиям медицинского персонала не завершился летальным исходом. Анализ показал, что из 22 случаев материнской смертности 15 были связаны с прямыми акушерскими причинами - беременностью, родами и послеродовым периодом, а 7 произошли по экстрагенитальным причинам.

К экстрагенитальным причинам были отнесены анестезиологические ошибки, остановка сердца, внутричерепные кровоизлияния, лекарственные отравления и васкулиты вирусного происхождения.

Вугар Гурбанов также сообщил, что число случаев детской смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 30% и составило 751. По его словам, основными причинами детской смертности в неонатальном периоде стали нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой систем, характерные для перинатального периода, а также патологии, связанные со сроком беременности и развитием плода.

В более старших возрастных группах среди причин детской смертности отмечались грипп и пневмонии, кишечные инфекции, заболевания дыхательных путей, травмы, термические и химические ожоги, а также осложнения вирусного происхождения.