Трамп назвал двух основных кандидатов на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп склоняется к выдвижению на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

"Думаю, первые строчки [в списке претендентов] занимают Кевин [Уорш] и Кевин [Хассет]. Оба Кевина отличные", - сказал Трамп, отметив, что есть еще "пара отличных" кандидатов.

По сведениям газеты, в среду американский лидер провел 45-минутное собеседование с Уоршем, во время которого поинтересовался у кандидата, можно ли рассчитывать на то, что в случае назначения главой ФРС он поддержит снижение базовой процентной ставки. "Он (Уорш - ред.) считает, что следует снижать ставку. Так считают все, с кем я говорил", - заявил хозяин Белого дома, беседуя с WSJ.

Трамп надеется, что через год базовая процентная ставка - сейчас находится на уровне 3,5-3,75% - будет составлять "1% или даже меньше". По мнению президента США, следующий глава ФРС должен будет советоваться с ним по этому вопросу. "Это не значит, что он обязан будет делать ровно то, что мы ему говорим. Но, определенно, мое мнение разумно, и к нему следует прислушиваться", - полагает хозяин Белого дома.