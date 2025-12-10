ФРС США снизила ставку до уровня 3,5 - 3,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, до 3,5-3,75% годовых.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Федерального комитета на открытом рынке (FOMC) регулятора.

Показатель стал минимальным с ноября 2022 года. По итогам двухдневного заседания (8-9 декабря) ФРС также повысил прогноз роста ВВП страны в 2025 году с 1,6 до 1,7%.

На предыдущем заседании ФРС снизила ставку до 3,75–4% годовых. На заседании в сентябре регулятор впервые в 2025 году снизил ее до 4–4,25% годовых, а перед этим пять заседаний подряд оставлял ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых.

Следующее заседание ФРС запланировано на 27–28 января 2026 года.