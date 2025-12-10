Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ФРС США снизила ставку до уровня 3,5 - 3,75% годовых

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 23:08
    ФРС США снизила ставку до уровня 3,5 - 3,75% годовых

    Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, до 3,5-3,75% годовых.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Федерального комитета на открытом рынке (FOMC) регулятора.

    Показатель стал минимальным с ноября 2022 года. По итогам двухдневного заседания (8-9 декабря) ФРС также повысил прогноз роста ВВП страны в 2025 году с 1,6 до 1,7%.

    На предыдущем заседании ФРС снизила ставку до 3,75–4% годовых. На заседании в сентябре регулятор впервые в 2025 году снизил ее до 4–4,25% годовых, а перед этим пять заседаний подряд оставлял ставку без изменений на уровне 4,25–4,5% годовых.

    Следующее заседание ФРС запланировано на 27–28 января 2026 года.

    ФРС США ключевая ставка курс доллара
    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini yenidən endirib
    Elvis

    Последние новости

    23:55

    Задержан экс-президент Боливии Луис Арсе

    Другие страны
    23:42

    СМИ: Военные США задержали танкер у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    23:40
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" проиграл "Аяксу" в домашней встрече - ОБНОВЛЕНО-8

    Футбол
    23:23

    Папоян: Европа заинтересована в открытии границ Армении с Азербайджаном и Турцией

    В регионе
    23:09

    Киев и Вашингтон обсудили восстановление Украины и мирный план

    Другие страны
    23:08

    ФРС США снизила ставку до уровня 3,5 - 3,75% годовых

    Финансы
    22:52

    Рубио и Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:42

    ЦАХАЛ обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

    Другие страны
    22:23

    Путин и Пезешкиан проведут встречу в Туркменистане

    В регионе
    Лента новостей