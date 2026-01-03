СМИ: Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата Соединенными Штатами

Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угроз захвата Соединенными Штатами судов, транспортирующих нефть.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, как минимум семь судов, направлявшихся в Венесуэлу, изменили маршрут или остановились в открытом море. Еще четыре судна развернулись после того, как в середине декабря американские войска взяли под контроль танкер Skipper.

Суда, которые обходят воды Карибского бассейна, могут перевозить до 12,4 млн баррелей сырой нефти.

"Из-за того, что танкеры избегают захода в Венесуэлу, в стране переполняются резервуары для хранения нефти, что вынуждает государственную компанию Petroleos de Venezuela закрывать некоторые скважины. Производство в ключевом регионе Ориноко, где добывается большая часть венесуэльской нефти, 29 декабря снизилось на 25% по сравнению с серединой месяца", - отмечает Bloomberg.