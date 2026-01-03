Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 03 января, 2026
    • 13:20
    СМИ: Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата Соединенными Штатами

    Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угроз захвата Соединенными Штатами судов, транспортирующих нефть.

    Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

    По данным издания, как минимум семь судов, направлявшихся в Венесуэлу, изменили маршрут или остановились в открытом море. Еще четыре судна развернулись после того, как в середине декабря американские войска взяли под контроль танкер Skipper.

    Суда, которые обходят воды Карибского бассейна, могут перевозить до 12,4 млн баррелей сырой нефти.

    "Из-за того, что танкеры избегают захода в Венесуэлу, в стране переполняются резервуары для хранения нефти, что вынуждает государственную компанию Petroleos de Venezuela закрывать некоторые скважины. Производство в ключевом регионе Ориноко, где добывается большая часть венесуэльской нефти, 29 декабря снизилось на 25% по сравнению с серединой месяца", - отмечает Bloomberg.

    нефть танкер Венесуэла США изменение маршрута Операция США в Венесуэле
    KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir

