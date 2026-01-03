İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir

    Energetika
    • 03 yanvar, 2026
    • 13:41
    KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir

    Neft tankerləri Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" "Bloomberg"ə istinadən bildirib.

    Nəşrin məlumatına görə, Venesuelaya gedən ən azı yeddi gəmi marşrutunu dəyişib və ya açıq dənizdə dayanıb. Çünki dörd gəmi ABŞ qüvvələrinin hələ dekabr ayının ortalarında "Skipper" tankerini nəzarətə götürməsi səbəbindən geri dönmək məcburiyyətində qalmışdı.

    Karib dənizi sularından yan keçən gəmilər 12,4 milyon barelə qədər xam neft daşıya bilər.

    "Tankerlərin Venesuelaya girməkdən çəkinməsi ilə əlaqədar ölkədə neft çənləri dolur ki, bu da "Petroleos de Venezuela" dövlət şirkətini bəzi quyuları bağlamağa məcbur edir. Venesuela neftinin böyük hissəsinin hasil edildiyi Orinoko bölgəsində hasilat dekabrın ortaları ilə müqayisədə ayın 29-da 25 % azalıb", - "Bloomberg" qeyd edir.

    ABŞ Venesuela neft tanker
    СМИ: Нефтяные танкеры обходят Венесуэлу из-за угрозы захвата Соединенными Штатами

    Son xəbərlər

    14:17

    Müdafiə naziri: ABŞ-nin hücümu nəticəsində zərər çəkənlərlə bağlı məlumat toplanılır

    Digər ölkələr
    14:00

    Ötən ilin "yaşıl enerji" gündəminə baxış - TƏHLİL

    Energetika
    13:56

    Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:54

    KİV: Maduronu ABŞ-nin "Delta" xüsusi təyinatlıları ələ keçirib

    Digər
    13:52

    KİV: Venesuelanın vitse-prezidenti Karakasda baş verən partlayışlardan sonra təhlükəsizlikdədir

    Digər ölkələr
    13:41

    Açıq havada baş tutan hokkey matçını 36 mindən çox azarkeş izləyib

    Komanda
    13:41

    KİV: Neft tankerləri ABŞ tərəfindən ələ keçirilmə təhlükəsi səbəbindən Venesueladan yan keçir

    Energetika
    13:31

    Tramp: Maduro və həyat yoldaşı ələ keçirilərək Venesueladan çıxarılıb

    Digər
    13:30

    Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci cüzi artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti