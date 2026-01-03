Глава МИД Пакистана отправился в Пекин для участия в стратегическом диалоге с Китаем

Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар отправился в Пекин для совместного председательства вместе с министром иностранных дел Китая Ван И на 7-м Стратегическом диалоге МИД Пакистана и Китая, который состоится 4 января.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.

Согласно информации, Исхак Дар станет первым иностранным высокопоставленным должностным лицом, посетившим Китай в 2026 году.

"В рамках диалога стороны рассмотрят весь спектр двустороннего сотрудничества, определят новые направления партнерства, а также обсудят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, определят новые области партнерства",- говорится в заявлении ведомства.