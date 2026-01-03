Глава МИД Пакистана отправился в Пекин для участия в стратегическом диалоге с Китаем
Другие страны
- 03 января, 2026
- 13:12
Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар отправился в Пекин для совместного председательства вместе с министром иностранных дел Китая Ван И на 7-м Стратегическом диалоге МИД Пакистана и Китая, который состоится 4 января.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.
Согласно информации, Исхак Дар станет первым иностранным высокопоставленным должностным лицом, посетившим Китай в 2026 году.
"В рамках диалога стороны рассмотрят весь спектр двустороннего сотрудничества, определят новые направления партнерства, а также обсудят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, определят новые области партнерства",- говорится в заявлении ведомства.
Последние новости
14:15
Трамп: Мадуро и его жена схвачены и вывезены из Венесуэлы - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:11
Венесуэла собирает данные о пострадавших после ударов СШАДругие страны
14:02
Азербайджан незначительно увеличил расходы на импорт фармацевтической продукцииБизнес
14:01
Сирия объявила о начале официальных торгов новыми банкнотамиДругие страны
13:50
СМИ: Мадуро схвачен спецподразделением армии США - "Дельта"Другие страны
13:46
WSJ: Вице-президент Венесуэлы в безопасности после взрывов в КаракасеДругие страны
13:31
В GCSP предложили более активную роль ЕС в проектах связанности на Южном КавказеИнфраструктура
13:22
В Киев прибыли советники по национальной безопасности из европейских странДругие страны
13:20