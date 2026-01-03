Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава МИД Пакистана отправился в Пекин для участия в стратегическом диалоге с Китаем

    • 03 января, 2026
    • 13:12
    Заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар отправился в Пекин для совместного председательства вместе с министром иностранных дел Китая Ван И на 7-м Стратегическом диалоге МИД Пакистана и Китая, который состоится 4 января.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.

    Согласно информации, Исхак Дар станет первым иностранным высокопоставленным должностным лицом, посетившим Китай в 2026 году.

    "В рамках диалога стороны рассмотрят весь спектр двустороннего сотрудничества, определят новые направления партнерства, а также обсудят региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, определят новые области партнерства",- говорится в заявлении ведомства.

    Pakistan XİN başçısı Pekinə yola düşüb

