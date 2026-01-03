İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 03 yanvar, 2026
    • 13:24
    Pakistan XİN başçısı Pekinə yola düşüb

    Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar Pakistan və Çin Xarici İşlər nazirliklərinin 7-ci strateji dialoquna Çinin xarici işlər naziri Van İ ilə birgə sədrlik etmək üçün Pekinə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında məlumat verilib.

    Məlumata görə, İshaq Dar 2026-cı ildə Çinə səfər edən ilk yüksək vəzifəli əcnəbi olacaq.

    "Yanvarın 4-də baş tutacaq dialoq çərçivəsində tərəflər birgə əməkdaşlığın bütün spektrini nəzərdən keçirəcək, tərəfdaşlığın yeni istiqamətlərini müəyyən edəcək, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər", - məlumatda deyilib.

    Глава МИД Пакистана отправился в Пекин для участия в стратегическом диалоге с Китаем

