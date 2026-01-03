Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65–70%, днем - 50-60%.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман, умеренный западный ветер в отдельных районах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем - 6-11° тепла; в горах ночью - 10-15° мороза, в высокогорных районах - 15-20° мороза, днем - 0-5° мороза.

В отдельных горных и предгорных районах ночью и утром возможна гололедица.