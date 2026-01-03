В GCSP предложили более активную роль ЕС в проектах связанности на Южном Кавказе

Европейский союз (ЕС) может играть проактивную, но дополняющую роль наряду с США в продвижении устойчивого мира и региональной связанности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в статье Женевского центра по вопросам политики безопасности (GCSP).

Как отмечает автор, Брюсселю не следует конкурировать с лидерством Вашингтона, однако и пассивность ЕС недопустима.

На фоне ориентации США на краткосрочные результаты и неопределенности их долгосрочной вовлеченности в регион сравнительное преимущество ЕС заключается в институциональной преемственности, терпении и широком наборе политических инструментов. Стремясь определить более четкую роль рядом с Вашингтоном, Брюссель одновременно изучает новые дипломатические форматы для закрепления своего участия. В этом контексте еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предложила создать четырехсторонний формат транспортной связанности с участием Азербайджана, Армении, Турции и ЕС, подчеркнув, что устойчивый прогресс возможен лишь при сохранении мира.

С этой целью ЕС может интегрировать инициативу TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") в более широкую повестку в сфере безопасности и связанности, обеспечив координированную политическую поддержку на высоком уровне. Проект TRIPP предусматривает, в частности, строительство 42-километрового участка Зангезурского коридора на территории Армении. Возможные шаги ЕС включают назначение специального высокопоставленного представителя или создание трехстороннего координационного механизма с участием ЕС, США и региональных партнеров. При этом политическое участие Брюсселя, по мнению автора, должно оставаться сбалансированным и беспристрастным, с равноправным взаимодействием со всеми сторонами, чтобы сохранить доверие и избежать ошибок прошлых односторонних инициатив.

В статье подчеркивается, что импульс, созданный вашингтонскими соглашениями, вызвал обеспокоенность у России и Ирана, которые могут попытаться воспрепятствовать реализации TRIPP. В этих условиях Армении и Азербайджану потребуется устойчивая политическая поддержка ЕС и США для противодействия внешнему давлению и сохранения приверженности процессу нормализации. Автор предостерегает ЕС от давления на стороны ради символического мирного соглашения, отмечая, что приоритетом должно стать формирование "рабочего мира" через меры по укреплению доверия, поэтапную реализацию договоренностей и создание ощутимых дивидендов мира - в виде улучшения связанности, расширения торговли и местного развития.

Отдельное внимание уделяется возможной технической роли ЕС. Как отмечает автор, при запросе сторон Брюссель может предоставить нейтральную экспертизу в области картографии и цифрового пограничного картирования, задействовав такие инструменты, как программа Copernicus, инфраструктура пространственных данных INSPIRE и ГИС-технологии. "Эти ресурсы способны обеспечить прозрачную и основанную на данных делимитацию границы, снизить уровень споров и укрепить доверие между Арменией и Азербайджаном при полном уважении их суверенитета",- подчеркивается в статье.

Автор также отмечает потенциал ЕС в продвижении TRIPP через исследовательскую поддержку и целевые инвестиции в рамках инициативы Global Gateway. Европейский инвестиционный банк и ЕБРР могут содействовать подготовке технико-экономических обоснований, оценке безопасности и оптимизации маршрутов вдоль коридора Нахчыван-Армения-Азербайджан. При этом подчеркивается, что новый маршрут должен рассматриваться как дополнительное звено к уже действующему Среднему коридору через Азербайджан и Грузию.

Восстановление региональных транспортных связей, по мнению автора, способно существенно сократить торговые издержки и сроки доставки, принося выгоды всем участникам, особенно Армении, для которой возобновление сухопутного транзита стало бы шагом к преодолению региональной изоляции за счет восстановления прямых торговых связей с такими ключевыми партнерами, как Россия и Иран, а также облегчения доступа к рынкам Центральной Азии. Нормализация армяно-азербайджанских отношений также может со временем создать условия для обсуждения других региональных открытий, включая армяно-турецкое направление.

TRIPP, как отмечается в статье, укрепит транзитное и стратегическое положение Азербайджана, усилив его роль ключевого узла между Европой и Азией и способствуя диверсификации транспортных маршрутов ЕС вне российских коридоров. В этом контексте Брюссель может поддерживать развитие как "жесткой" инфраструктуры - железных и автомобильных дорог, портов и логистических хабов, - так и "мягкой" инфраструктуры, включая управление логистикой, транспортную безопасность и трансграничное регулирование.