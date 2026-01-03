СМИ: Местонахождение Мадуро до сих пор неизвестно

Местонахождение венесуэльского лидера Николаса Мадуро до сих пор неизвестно.

Как передает Report, об этом сообщает AHаber со ссылкой на новостное издание The New York Times (NYT).

"Его местонахождение по-прежнему неизвестно, но его окружение утверждает, что он в безопасности", - говорится в сообщении.

Также со ссылкой на NYT сообщается, что взрывы в Каракасе прекратились, однако военные самолеты США по-прежнему находятся в воздухе.