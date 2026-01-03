СМИ: Местонахождение Мадуро до сих пор неизвестно
Другие страны
- 03 января, 2026
- 13:03
Местонахождение венесуэльского лидера Николаса Мадуро до сих пор неизвестно.
Как передает Report, об этом сообщает AHаber со ссылкой на новостное издание The New York Times (NYT).
"Его местонахождение по-прежнему неизвестно, но его окружение утверждает, что он в безопасности", - говорится в сообщении.
Также со ссылкой на NYT сообщается, что взрывы в Каракасе прекратились, однако военные самолеты США по-прежнему находятся в воздухе.
