KİV: Maduronun yeri hələ də məlum deyil
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 13:09
Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun yeri hələ də məlum deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "A Haber" "The New York Times" (NYT) qəzetinə istinadən məlumat yayıb.
"Maduronun yeri hələ də məlum deyil, lakin yaxın ətrafı onun həyatı üçün heç bir təhlükənin olmadığının iddia edir", - məlumatda deyilib.
Həmçinin NYT-yə istinadən bildirilib ki, Karakasda partlayışlar dayansa da, ABŞ hərbi təyyarələrinin uçuşu hələ davam edir.
