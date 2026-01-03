Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минтруда Азербайджана запустит второй этап проекта "Поддержка занятости"

    Социальная защита
    • 03 января, 2026
    • 13:12
    Минтруда Азербайджана запустит второй этап проекта Поддержка занятости

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2026 году запустит второй этап (2026-2029 годы) проекта "Поддержка занятости", реализуемого совместно со Всемирным банком.

    Как сообщили Report в министерстве, проект фокусируется на поддержке наиболее уязвимых категорий населения: людей с инвалидностью, участников военных действий и членов семей погибших, женщин и других социально незащищенных групп. Основная цель - помочь им создать устойчивый малый бизнес в производственном секторе и сфере услуг.

    Отмечается, что хотя на начальном этапе, охватывающем 2020-2025 годы, планировалось вовлечь 22 тыс. безработных в деятельность по самозанятости, в результате успешной реализации проекта в него было вовлечено в общей сложности 26,7 тыс. человек.

    На втором этапе планируется оказать поддержку еще 30 тыс. человек в создании малого бизнеса.

