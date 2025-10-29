ФРС США снизила ставку до уровня 3,75 - 4% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.

Как передает Report, об этом сообщил Федеральный комитет на открытом рынке (FOMC).

FOMC также заявил, что завершит сокращение объема активов на балансе с 1 декабря.

На предыдущем заседании американский ФРС впервые в 2025 году снизил ставку до 4-4,25% годовых. До этого он оставлял ставку без изменений пять заседаний подряд на уровне 4,25–4,5% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 9-10 декабря.

Отметим, что из-за продолжающегося с 1 октября шатдауна в США не публикуется ряд важных экономических данных, которые регулятор учитывает при корректировке денежно-кредитной политики. Приостановка финансирования работы федерального правительства США началась из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям бюджета, который до сих пор не принят.