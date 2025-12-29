В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

У греческого острова Самос затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибла одна женщина, еще трое мигрантов пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила береговая охрана Греции.

По данным спасателей, 26 мигрантов уже высадились на остров в районе Петалидес и сообщили властям, что остальные пассажиры все еще находятся в море.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция с участием судна береговой охраны и вертолета.