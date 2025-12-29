В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 14:47
У греческого острова Самос затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибла одна женщина, еще трое мигрантов пропали без вести.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила береговая охрана Греции.
По данным спасателей, 26 мигрантов уже высадились на остров в районе Петалидес и сообщили властям, что остальные пассажиры все еще находятся в море.
На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция с участием судна береговой охраны и вертолета.
Последние новости
15:01
Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через ГрузиюВнешняя политика
14:55
В Испании в результате шторма погибли два человекаДругие страны
14:54
Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 годФинансы
14:47
Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 годФинансы
14:47
В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вестиДругие страны
14:46
Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферахВ регионе
14:45
Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 годФинансы
14:42
BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"Энергетика
14:42