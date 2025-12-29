Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

    • 29 декабря, 2025
    • 14:47
    В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

    У греческого острова Самос затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибла одна женщина, еще трое мигрантов пропали без вести.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила береговая охрана Греции.

    По данным спасателей, 26 мигрантов уже высадились на остров в районе Петалидес и сообщили властям, что остальные пассажиры все еще находятся в море.

    На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция с участием судна береговой охраны и вертолета.

    Греция остров Самос мигранты лодка погибший без вести пропавшие
    Yunanıstanda miqrantları daşıyan qayıq batıb: ölən və itkin düşənlər var

