В Израиле опасаются новых разногласий с США по Ближнему Востоку

В Израиле опасаются, что президент США Дональд Трамп, стремясь продемонстрировать прогресс в реализации перемирия в Газе, будет оказывать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ряду ключевых вопросов, включая дальнейший вывод израильских войск из сектора.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что американская администрация, вероятно, будет обходить вопрос разоружения палестинской группировки "ХАМАС" как наиболее чувствительную тему.

"В правительстве Израиля имеются опасение, что Трамп просто выбьет у них почву из-под ног. Американцы наивно полагают, что можно продвигаться [в реализации мирного плана по Газе] дальше без того, чтобы ХАМАС сложил оружие, а реального плана по ликвидации вооружений ХАМАС на данный момент нет", - отметил источник в израильском правительстве.

Также предполагается, что Нетаньяху сосредоточит внимание на Иране. В израильских властных кругах утверждают, что Тегеран в ускоренном режиме занимается восстановлением своего арсенала баллистических ракет.

Разногласия между США и Израилем могут возникнуть и по поводу хрупкого перемирия в Ливане, заключенного при посредничестве Вашингтона в ноябре 2024 года между Израилем и "Хезболлой", которое положило конец году открытых боевых действий на этом направлении. Группировка до сих пор не выполнила в полном объёме требование о разоружении, предусмотренное соглашением. Израильские власти утверждают, что правительство Ливана недостаточно активно добивается выполнения всех обязательств со стороны "Хезболлы". Сам Израиль, несмотря на перемирие, продолжает регулярно наносить удары по боевикам и военной инфраструктуре группировки на территории Ливана.