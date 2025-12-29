İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    29 dekabr, 2025
    15:49
    İsrail ABŞ ilə Yaxın Şərqlə bağlı fikir ayrılıqlarından ehtiyat edir

    İsraildə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzzada atəşkəsin reallaşmasında irəliləyiş əldə olunması üçün ölkənin Baş naziri Binyamin Netanyahuya bir sıra əsas məsələlərdə təzyiq göstərəcəyindən ehtiyat edirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu sıraya İsrail qoşunlarının Qəzza sektorundan çıxarılması məsələsi də daxildir:

    "Yəqin ki, ABŞ administrasiyası HƏMAS qruplaşmasının tərk-silah edilməsi məsələsini yan keçəcək. İsrail hökuməti narahatdır ki, Tramp onların mövqelərini zəiflədə bilər. Amerikalılar sadəlövhcəsinə düşünürlər ki, HƏMAS tərk-silah edilməsə də, Qəzza üzrə sülh planının həyata keçirilməsində irəliləmək mümkündür. Hazırda HƏMAS-ın tərk-silah edilməsi barədə real plan yoxdur".

    Həmçinin ehtimal olunur ki, B.Netanyahu diqqəti İrana yönəldəcək.

    İsrail hakimiyyət dairələrində iddia edirlər ki, rəsmi Tehran sürətləndirilmiş şəkildə öz ballistik raket arsenalını bərpa etməklə məşğuldur.

    İsrail HƏMAS ABŞ İran Binyamin Netanyahu
    В Израиле опасаются новых разногласий с США по Ближнему Востоку

