Утвержден порог критерия нуждаемости на 2026 год
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 15:12
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О пороге критерия нуждаемости на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.
Как сообщает Report, согласно закону, в следующем году в Азербайджане критерий нуждаемости будет установлен на уровне 300 манатов, что на 15 манатов или 5,3 % больше по сравнению с текущим годом.
Последние новости
16:37
Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковраKультурная политика
16:20
Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лицВнешняя политика
16:10
Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и РуандойВнешняя политика
16:09
В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвоеФинансы
16:08
Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%Финансы
16:07
Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 годФинансы
16:02
В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМСФинансы
16:01
В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организацияхВнутренняя политика
15:57
Фото