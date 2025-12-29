Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Утвержден порог критерия нуждаемости на 2026 год

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 15:12
    Утвержден порог критерия нуждаемости на 2026 год

    Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О пороге критерия нуждаемости на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

    Как сообщает Report, согласно закону, в следующем году в Азербайджане критерий нуждаемости будет установлен на уровне 300 манатов, что на 15 манатов или 5,3 % больше по сравнению с текущим годом.

    Prezident 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqləyib
    President Aliyev approves need criterion for 2026

