Prezident 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqləyib
Maliyyə
- 29 dekabr, 2025
- 15:03
Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 9-da qəbul etdiyi "2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, qanuna əsasən, gələn il Azərbaycanda ehtiyac meyarının bu illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çox - 300 manat olması nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
15:42
Dövlət Agentliyi: Məişət texnikası bazarında ciddi nöqsanlar üzə çıxıbBiznes
15:41
HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025: Təhsil və Biznes üçün Universal PlanşetBiznes
15:39
FHN Xaçmazda propan qaz balonlarından təhlükəli istifadə halları aşkar edibDaxili siyasət
15:38
Foto
Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıbMedia
15:35
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmisi: "Məqsədlərə çatdığımız üçün ili uğurlu hesab edirəm"Fərdi
15:33
"Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstəribMaliyyə
15:33
Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılırMaliyyə
15:18
BP "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyatın başlama tarixini açıqlayıbEnergetika
15:15