    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Prezident 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 15:03
    Prezident 2026-cı il üçün ehtiyac meyarını təsdiqləyib

    Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 9-da qəbul etdiyi "2026-cı il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında" qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, qanuna əsasən, gələn il Azərbaycanda ehtiyac meyarının bu illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çox - 300 manat olması nəzərdə tutulur.

    İlham Əliyev ehtiyac meyarı
    Утвержден порог критерия нуждаемости на 2026 год
    President Aliyev approves need criterion for 2026

