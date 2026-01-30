Premyer Liqanın XVIII turunda "Qəbələ" "İmişli"yə qalib gəlib
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 18:56
Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Qəbələ" "İmişli"ni məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüş meydan sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Qəbələ"nin heyətində Domi Massumo (27, 45+1, 88) het-trik edib. Qonaq komandanın futbolçusu Dioqo Almeyda (7, 61) isə iki qol vurub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 14-ə yüksəldən "Qəbələ" 10-cu pilləyə yüksəlib. 18 xala malik "İmişli" isə 9-cu yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"a 2:0 hesabı ilə qalib gəlib. XVIII tura fevralın 1-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
20:28
"Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"Futbol
20:25
Video
Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıbDigər ölkələr
20:19
İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edibDigər ölkələr
20:15
ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
20:01
Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıbRegion
19:45
Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
19:35
Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildiribDigər
19:27
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıbKomanda
19:26
Foto