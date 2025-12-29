Китай с 2026 года снизит импортные пошлины почти на тысячу товаров
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 15:26
Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров.
Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в сообщении Таможенно-тарифной комиссия Госсовета КНР.
Сообщается, что тарифы будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Они коснутся многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, химических веществ, редкоземельных металлов, медицинское сырье и оборудование, большая группа промышленных и строительных товаров и т.д.
Последние новости
16:20
Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лицВнешняя политика
16:10
Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и РуандойВнешняя политика
16:09
В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвоеФинансы
16:08
Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%Финансы
16:07
Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 годФинансы
16:02
В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМСФинансы
16:01
В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организацияхВнутренняя политика
15:57
Фото
MEDIA объявил результаты конкурса поддержки субъектов онлайн-медиаМедиа
15:52