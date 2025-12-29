Китай с 2026 года снизит импортные пошлины почти на тысячу товаров

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    • 15:26
    Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в сообщении Таможенно-тарифной комиссия Госсовета КНР.

    Сообщается, что тарифы будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Они коснутся многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, химических веществ, редкоземельных металлов, медицинское сырье и оборудование, большая группа промышленных и строительных товаров и т.д.

