Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 14:47
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.
Как сообщает Report, согласно утвержденному документу, расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году утверждены в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).
Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец 2025 года (на 48,25% меньше).
