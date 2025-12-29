Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 14:47
    Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

    Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

    Как сообщает Report, согласно утвержденному документу, расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году утверждены в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).

    Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец 2025 года (на 48,25% меньше).

